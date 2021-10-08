В редакции «Новой газеты» открылся музей Анны Политковской

В годовщину убийства памяти журналистки и правозащитницы Анны Политковской в редакции «Новой газеты» открылся музей. 15 лет назад, 7 октября 2006 года журналистка была застрелена в лифте дома на Лесной улице в Москве. Музей расположился в кабинете, где Политковская работала в последние годы жизни. В музее-кабинете представлен рабочий стол с личными вещами, письмами и книгами журналистки, особое место в кабинете отведено «стене ФБР», на которой в подробностях показан ход расследования убийства Политковской. «Новая газета» выпустила фильм-расследование об убийстве журналистки Анны Политковской, приуроченный к годовщине её гибели.

Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который по версии Следственного комитета России входил в преступную группу Гайтукаева, обвинял в этом бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают эту версию недостоверной. Следствие считает мотивом преступления месть за ее профессиональную деятельность

Заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов отметил, что официальное следствие до сих пор не нашло заказчика. 7 октября вышел срок давности по этому делу.