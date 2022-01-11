В Нижегородской области нашли останки пропавшей в 2013 году девочки

Под Нижним Новгородом обнаружены останки 15-летней девочки, пропавшей в 2013 году. Скелет ребёнка был найден летом грибниками в лесном массиве посёлка Гидроторф. Экспертиза показала, что он принадлежат пропавшей Насти Коханюк, сообщает Teleram-канал «112».

Родители Насти также опознали дочь по остаткам одежды и другим признакоам.

У девочки был синдром Дауна. 20 июня 2013 года она вышла из дома на прогулку и исчезла. Её искал весь город — полицейские, волонтёры и местные жители. При этом останки ребёнка обнаружили всего в 2,5 км от дома, где волонтёры многократно прочёсывали местность. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Теперь следователям предстоит выяснить, почему её тело не удалось обнаружить сразу.

Ранее сообщалось, что 4 января 2022 года двое мужчин похитили в Костроме пятилетнюю девочку во время прогулки. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. По подозрению в убийстве были задержаны 24-летний Вадим Б. и 44-летний Денис Г. Первый был ранее судим за кражу денег с банковского счёта, второй — за изготовление детской порнографии и педофилию.