В Москве выселяют центр помощи женщинам, подвергшимся насилию

https://static.news.ru/photo/51365400-8011-11eb-bfd1-96000091f725_660.jpg Фото: Утопия/facebook.com

Признанный российскими властями иностранным агентом центр «Насилию.нет», занимающийся помощью женщинам в кризисной ситуации, арендаторы выселяют без объяснения причин. Об этом сообщила руководитель организации Анна Ривина.

По словам директора центра, в последнее время «стали происходить удивительные события». В начале февраля в организацию якобы из Росимущества пришло письмо без печати и подписи, в котором «Насилию.нет» попросили «срочно освободить помещение в добровольном порядке».

Конечно, мы тут же попытались узнать, что произошло, но яснее не стало: в Росимуществе говорили, что они такое извещение не посылали, а арендодатель перестал выходить с нами на связь. И, кстати, так и не смог решить наши бытовые проблемы — мы всю зиму провели без отопления и до сих пор ходим в пледах и греемся чаем, — написала Анна Ривина 8 марта в Facebook.

После этого в центр «безо всякого предупреждения, в разгар рабочего дня, когда проходят консультации, заявился арендодатель в окружении нескольких братков в кожаных куртках».

Эти господа мотивировали своё внезапное появление тем, что они «вежливые люди, зашли чайку попить». На вопрос, что происходит, что им от нас нужно и что это за загадочный «документ» про наше выселение — они лишь ответили, что мы «негостеприимные» и посоветовали нам быть добрее: «твори добро, бро» (прямая цитата), — продолжает Ривина.

В конце февраля сотрудникам центра удалось встретиться с арендаторами, которые «прямым текстом сказали», что организация «со своей деятельностью» их не устраивает, дав месяц на выселение.

Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет, — констатирует Анна Ривина.

Она напоминает, что в 2020 году в центр обращались 960 пострадавших от домашнего насилия и «новый офис для такой масштабной организации — это большие деньги», которых у НКО нет.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, как на объявленный властями иноагентом центр «Насилию.нет» и его руководителя Анну Ривину Минюст составил административный протокол, им грозят крупные штрафы. Чиновники полагают, что организация занималась политической деятельностью, призывая руководство страны принять меры для защиты жертв домашней агрессии во время пандемии и выступая за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, автором которого выступает депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина. Она уверена, что организация не занимается политикой и осуществляет те функции, которые не выполняет государство. При этом парламентарий обратила внимание, что за последние годы иностранными агентами признают в основном правозащитные и «либеральные» НКО, а консервативные организации, финансируемые из-за рубежа, остаются «безнаказанными».