В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании

https://static.news.ru/photo/ca41d514-d566-11ea-b8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все станции московского метро проверят из-за анонимного сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту метрополитена. В нём говорится о заложенных на трёх станциях бомбах, без указания, на каких именно.

Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всём метро, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Собеседник агентства добавил, что на работе метрополитена эти проверки не скажутся. Они проводятся без эвакуаций и других чрезвычайных мер.

«Телефонные террористы» активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье, писал NEWS.ru.