В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании

Все станции московского метро проверят из-за анонимного сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту метрополитена. В нём говорится о заложенных на трёх станциях бомбах, без указания, на каких именно.
Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всём метро, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Собеседник агентства добавил, что на работе метрополитена эти проверки не скажутся. Они проводятся без эвакуаций и других чрезвычайных мер.
«Телефонные террористы» активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье, писал NEWS.ru.
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