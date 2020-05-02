Постояльцы нелегального дома престарелых в Москве могли заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/d79c52d8-8c74-11ea-813c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверо пожилых госпитализированы из нелегального дома престарелых в Новой Москве. У них заподозрили коронавирусную инфекцию.

По версии следствия, мужчина организовал в четырёх частных домах поселения Новофедоровское Троицкого округа Москвы предоставление патронажных услуг пожилым людям, — рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Против организатора дома престарелых возбуждено уголовное дело по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19, и это своеобразный антирекорд. 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.

Всего по стране с начала эпидемии выявлено 124 054 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались .

По мнению известного пульмонолога, академика Александра Чучалина, резкий рост числа инфицированных не говорит о приближении катастрофы. Он предположил, что всплеск заболеваемости, в частности в Москве, может быть связан с очередями в метро, которые образовались после введения пропускного режима, писал NEWS.ru.