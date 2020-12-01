Студентов эвакуируют из МГПУ из-за задымления

https://static.news.ru/photo/d7ba0f92-33c4-11eb-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве спасатели проводят эвакуацию студентов из Московского педагогического госуниверситета по проспекту Вернадского, 88 из-за задымления в здании вуза.

Задымление в здании. Проводится эвакуация студентов силами пожарно-спасательных подразделений, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

По его словам, эвакуируют около 30 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что незначительное задымление наблюдается на первом этаже здания, поэтому в целях безопасности людей выводят на улицу.

Ранее задымление произошло в медицинском учреждении в центре столицы. Из здания эвакуировали около 100 человек. Инцидент случился по адресу: улица Петровка, 24, строение 1. Причиной стало замыкание в электрощитовой. После ЧП пожара не возникло. В здании расположен Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы, писал NEWS.ru.