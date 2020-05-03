В Москве соцзащита поможет семье, где двое детей выпали из окна

https://static.news.ru/photo/dcd8f7d4-8d3b-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская социальная служба готова оказать психологическую помощь родителям и родственникам мальчиков, которые выпали из окна. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты.

Тела двоих братьев семи и десяти лет с травмами, характерными для падения с высоты, были обнаружены у многоэтажки на улице Талалихина. По факту происшествия следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Специалисты соцзащиты предложат родителям психологическую помощь, когда они будут готовы её принять, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Семья при этом на учёте в органах соцзащиты не стояла и никогда не обращалась за соцпомощью, информации о неблагополучном положении не поступало.

Как писал NEWS.ru, ранее стали известны подробности о выпавших из окна в Москве мальчиках.