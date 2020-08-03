В Москве проверяют все «Ашаны» из-за сообщений о минировании

https://static.news.ru/photo/7bf6f52e-d56b-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все магазины сети «Ашан» в Москве проверяют после получения анонимных сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Анонимные сообщения с угрозой «минирования» получили гипермаркеты сети «Ашан» и родильный дом на юго-западе Москвы, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты уже приступили к проверкам. Все учреждения работают в штатном режиме.

«Телефонные террористы» активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.

Кроме того, из-за анонимного сообщения о минировании проверят все станции московского метро. Оно поступило на электронную почту метрополитена. В нём говорится о заложенных на трёх станциях бомбах, без указания, на каких именно, писал NEWS.ru.