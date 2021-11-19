В Москве 14-летний подросток покончил с собой

Четырнадцатилетний подросток покончил с собой в центре Москвы. Тело нашла в квартире 11-летняя сестра школьника, после чего сразу позвонила матери. Инцидент произошёл в районе Фрунзенской набережной, сообщает РЕН ТВ.

Юноша увлекался шахматами и спортивным ориентированием. Другие подробности пока неизвестны. В настоящее время следователи выясняют возможные мотивы поступка несовершеннолетнего.

В ночь на субботу, 25 сентября, на северо-западе Москвы погиб 17-летний подросток. Характер травм позволял предположить, что он покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что были найдены кураторы «групп смерти», побуждавшие несовершеннолетних совершать самоубийства. Ими оказались такие же подростки. Полиция разоблачила малолетних подозреваемых в Самарской, Владимирской и Нижегородской областях. Так, 14-летний житель посёлка Сокол выдавал себя за координатора одной из печально известных «групп смерти» в соцсетях. Он переписывался с несовершеннолетними и угрожал им в случае невыполнения заданий.