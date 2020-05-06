В Москве обнаружен мёртвым экс-глава КГБ Эстонии Кортелайнен

https://static.news.ru/photo/4bbce272-8fb3-11ea-81cb-fa163e074e61_660.jpg Карл Кортелайнен Фото: wikipedia.org

В Москве найден мёртвым бывший председатель КГБ Эстонии Карл Кортелайнен. Тело 90-летнего экс-главы обнаружила его супруга в собственной квартире на Большой Филёвской улице.

По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает РЕН ТВ.

Кортелайнен находился на должности председателя КГБ Эстонии с 1982 года по 1990-й. Затем год проработал заместителем начальника пограничных войск КГБ СССР, ушёл в запас и остался жить в Москве.

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