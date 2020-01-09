Фото: pixabay.com

Неизвестный мужчина совершил нападение на гражданина Великобритании в центре столицы. 

Пострадавший обратился в одну из больниц столицы. 36-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и гематому под глазом. Англичанин не смог вспомнить точный адрес, где произошло нападение. После получения помощи он ушёл, передаёт АГН «Москва».

Медики обратились в правоохранительные органы. Полицейские пришли в квартиру, где остановился турист, однако им не открыли дверь. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Москвы было совершено нападение на подростка. Мужчина выстрелил ему в лицо из пистолета. 

 

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