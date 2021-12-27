В Москве на Киевском шоссе потушили загоревшийся бензовоз

Движение на Киевском шоссе в Москве, ранее перекрытое из-за загоревшегося бензовоза, восстановлено. Пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В 14:27 открытое горение было ликвидировано, а в 14:38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве на 37-м километре Киевского шоссе загорелся бензовоз, который перевозил пропан-бутан. Автоцистерна находилась рядом со съездом на Боровское шоссе. Подобраться к ней близко не могли из-за угрозы взрыва. Движение как по направлению в центр, так и из центра было перекрыто, к месту пожара выехал бронещит. Сообщалось, что по предварительным данным, внутри цистерны находились семь кубометров топлива.

Стоит отметить, что это уже третье возгорание за 27 декабря. Так, в детском саду в подмосковном Раменском также произошёл пожар. Возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности. Кроме того, в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) также произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил дым.