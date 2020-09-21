В Москве мужчина погиб после падения с Крымского моста

https://static.news.ru/photo/49cf0470-fc25-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Крымский мост Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина скончался в Москве после падения с Крымского моста.

Инцидент произошёл вечером 21 сентября. Чтобы спасти пострадавшего, на место прибыли спасатели. Однако после того, как его подняли из воды, помочь ему не удалось. Врачи констатировали смерть.

Погибшему на вид было от 60 до 65 лет. Причины ЧП устанавливаются, передаёт РЕН ТВ.

Похожий случай случился на том же месте в 2017 году. 7 сентября с Крымского моста в российской столице упал мужчина. Он приземлился на проплывавший по Москве-реке теплоход и погиб. Тело обнаружили сотрудники судна, которые вызвали полицейских, писал NEWS.ru.