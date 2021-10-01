В Москве нашли пропавшую 10-летнюю девочку. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Розыском занимались волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Кира Ф. пропала в пятницу, 1 октября, на юге столицы. Сообщалось, что она была одета в чёрные джинсы, синий пуховик, синюю шапку и белые сапоги.

Девочку обнаружили ночью. Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее сотрудники правоохранительных органов несколько дней разыскивали 14-летнюю школьницу, которая пропала 23 сентября в Екатеринбурге. В поисках подростка участвовали добровольцы. Девочку нашли живой. Как выяснилось, она вместе с подружкой добрались до Старопышминска, там остановили на дороге водителя, выдумали историю, что приехали из Ульяновска и поссорились с родственниками. Мужчина их пожалел, отвёз в своё общежитие, где они пробыли три дня, после чего отвёз парочку в Челябинск и снял им квартиру.