В Москве нашли пропавшую 10-летнюю девочку. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Розыском занимались волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что Кира Ф.
Девочку обнаружили ночью. Подробности произошедшего не уточняются.
Ранее сотрудники правоохранительных органов несколько дней разыскивали 14-летнюю школьницу, которая пропала 23 сентября в Екатеринбурге. В поисках подростка участвовали добровольцы. Девочку нашли живой. Как выяснилось, она вместе с подружкой добрались до Старопышминска, там остановили на дороге водителя, выдумали историю, что приехали из Ульяновска и поссорились с родственниками. Мужчина их пожалел, отвёз в своё общежитие, где они пробыли три дня, после чего отвёз парочку в Челябинск и снял им квартиру.