В Москве арестовали подозреваемого в многомиллионном хищении у Минобороны

https://static.news.ru/photo/0bcc1ae4-0415-11eb-a678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы арестовал до 29 ноября бизнесмена Андрея Чеснокова. Мужчина подозревается в особо крупном хищении у Министерства обороны.

Как сообщает «Интерфакс», предпринимателю инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По данным СМИ, подозреваемый входил в совет директоров компании «ЭМК-Инжиринг», которая была признана банкротом. Вместе с двумя другими бизнесменами он проходит по делу о хищении 480 млн рублей у российского военного ведомства. Средства были выделены на строительство военных объектов.

NEWS.ru писал, что СК России предъявил обвинение в мошенничестве депутату Иркутской области Андрею Левченко, которые является сыном бывшего губернатора региона Сергея Левченко.