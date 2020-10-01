В Москве арестовали подозреваемого в многомиллионном хищении у Минобороны

Тверской суд Москвы арестовал до 29 ноября бизнесмена Андрея Чеснокова. Мужчина подозревается в особо крупном хищении у Министерства обороны.
Как
По данным СМИ, подозреваемый входил в совет директоров компании «ЭМК-Инжиринг», которая была признана банкротом. Вместе с двумя другими бизнесменами он проходит по делу о хищении 480 млн рублей у российского военного ведомства. Средства были выделены на строительство военных объектов.
NEWS.ru писал, что СК России предъявил обвинение в мошенничестве депутату Иркутской области Андрею Левченко, которые является сыном бывшего губернатора региона Сергея Левченко.
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