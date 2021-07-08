В МЧС назвали вероятную причину инцидента с самолётом на Ямале
Сергей Попов
Сергей Попов
15:57, 08 июля 2021
Фото: mchs.gov.ru
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Причиной жёсткой посадки легкомоторного самолёта на Ямале могла стать неисправность двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки легкомоторного самолёта Р2002 «Сиерра» с двумя людьми стал отказ двигателя, — цитирует его агентство.
Самолёт вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки. Через некоторое время он подал сигнал бедствия, а затем пропал с радаров.
На его поиски был направлен самолёт Ан-26 из Нижневартовска. Пропавшее воздушное судно найдено, находившиеся на его борту люди живы.
Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошёл в конце июня в Архангельской области. Там потерпел аварию самолёт, осуществлявший мониторинг пожарной обстановки в Верхнетоемском районе. Оба члена экипажа выжили.
В Кузбассе разбился двухмоторный самолёт Л-410. В результате погибли семь человек. Незадолго до аварии экипаж сообщал об отказе двигателя.