В МЧС назвали вероятную причину инцидента с самолётом на Ямале

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Причиной жёсткой посадки легкомоторного самолёта на Ямале могла стать неисправность двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки легкомоторного самолёта Р2002 «Сиерра» с двумя людьми стал отказ двигателя, — цитирует его агентство.

Самолёт вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки. Через некоторое время он подал сигнал бедствия, а затем пропал с радаров.

На его поиски был направлен самолёт Ан-26 из Нижневартовска. Пропавшее воздушное судно найдено, находившиеся на его борту люди живы.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошёл в конце июня в Архангельской области. Там потерпел аварию самолёт, осуществлявший мониторинг пожарной обстановки в Верхнетоемском районе. Оба члена экипажа выжили.

В Кузбассе разбился двухмоторный самолёт Л-410. В результате погибли семь человек. Незадолго до аварии экипаж сообщал об отказе двигателя.