В «Магните» отреагировали на смертельное отравление арбузом

Торговая сеть «Магнит» выясняет обстоятельства отравления в Москве, в результате которого умерли, по предварительным данным, 61-летняя женщина и 15-летняя девочка — бабушка и внучка. В компании начали внутреннее расследование, рассказали NEWS.ru в пресс-службе предприятия. Накануне пострадавшие купили арбуз в одном из магазинов «Магнита».

Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства. «Магнит» снимет с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося, — заявили представители «Магнита».

Они отметили, что предприятие смогло идентифицировать партию арбузов, поступившую в продажу в магазин на улице Совхозной.

Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка для установления всех обстоятельств случившегося, — резюмировали в «Магните».

Накануне Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после смерти бабушки и внучки-подростка, которые скончались после отравления арбузом. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». К проверке также подключилась городская прокуратура, пишет «Москва 24».

Как сообщалось ранее, в Москве отравилась семья из трёх человек (отец, который является четвёртым, от арбуза отказался). На следующий день после трапезы у матери, бабушки и внучки началась обильная рвота. Приехавшие на место специалисты СМП не стали госпитализировать пострадавших, списав всё на обычное отравление.

К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. Состояние бабушки и внучки оценивалось как критическое, а состояние матери — как тяжёлое. Вечером того же дня пожилая женщина скончалась в отделении реанимации. Утром 10 сентября умерла девочка.

В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу. Прокуроры, в свою очередь, проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следствием по данному факту.

Ранее сообщалось, что десять школьников отравились газами от фейерверков в санатории «Новая Истра» в посёлке Пионерский в Подмосковье. На сборах танцевальной школы подростки пускали салюты.