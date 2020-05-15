В Ленобласти исторические здания могли поджечь для завладения участками

https://static.news.ru/photo/ce5427ea-a336-11ea-aad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: lenobl.sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета рассматривают несколько версий причин пожаров в исторических зданиях в Новой Ладоге в Ленинградской области. Среди них — действия пиромана, поджоги для завладения земельными участками и хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи рассматривают несколько версий возгораний: преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений; преступление совершено с целью последующего завладения земельными участками; поджог совершён лицом, имеющим заболевание психики (пиромания), — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого бывшей и действующему главам администрации Новоладожского городского поселения Волховского района Ленинградской области предъявили обвинение в халатности. Причиной стала утрата шести исторических зданий, являющихся объектами культурного наследия.

С января 2018 по сентябрь прошлого года при пожарах сгорели два здания из комплекса жилых домов Мухиных, дом Стариковых и дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района.

В СК РФ отметили, что эти потери произошли из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей бывшей главой администрации поселения.

Другие два исторических здания сгорели за период с сентября 2019 года по май 2020 года. Огнём уничтожен жилой дом П. В. Шабанина XIX века и здание казармы для рабочих казенного винного склада конца XIX — начала XX веков. Потери этих объектов культуры произошли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей действующим главой администрации.

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