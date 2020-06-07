В квартире умершего московского «стрелка» нашли ноотропный препарат

https://static.news.ru/photo/da27d8e0-a968-11ea-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский./РИА Новости

Следователи осмотрели квартиру бывшего чиновника, устроившего стрельбу на юго-западе Москвы. Сотрудники СК обнаружили там пустые бутылки из-под крепких спиртных напитков и ноотропный препарат, сообщила в разговоре с журналистами представитель столичного ГУ Следственного комитета Юлия Иванова.

Соседи «стрелка» утверждают, что совсем недавно мужчина развёлся с женой.

У него в квартире был обнаружен ноотропный препарат и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя, — приводит слова Ивановой РИА Новости.

Стрельбу в столице устроил экс-заместитель главы департамента науки и промышленной политики города Дмитрий Попов. На момент начала инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был ранен и задержан. В результате его действий пострадали три человека, один из них — сотрудник правоохранительных органов.

Как ранее передавал NEWS.ru, открывший стрельбу экс-чиновник скончался от ранений, полученных при задержании.