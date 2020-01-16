https://static.news.ru/photo/0ff87668-387c-11ea-afec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция Кемеровской области разыскивает родителей новорождённой девочки, которую в ночь на 16 января к дверям местной поликлиники подбросил неизвестный мужчина. Инцидент произошёл в городе Юрге.

Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения. Её уже изучили сотрудники правоохранительных органов. На кадрах видно, как человек в тёмной одежде приносит ребёнка к медучреждению, кладёт на землю и убегает. О происшествии в полицию сообщил сторож, который обнаружил девочку.

Малышку поместили в родильное отделение, её жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ об оставлении в опасности. Максимальное наказание — лишение свободы сроком на один год.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили наделить регионы правом устанавливать так называемые беби-боксы, где можно анонимно оставить ребёнка.