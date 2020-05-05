В Крыму скончался первый пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0d2fde12-8ea8-11ea-8ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Крыму умерла пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. У пациентки было много сопутствующих заболеваний.

Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, предварительно это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусом.

Как уточнила вице-премьер республики Елена Романовская, женщина 70 лет поступила в больницу с пневмонией 30 апреля. Среди сопутствующих заболеваний у неё были ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Как ранее сообщал NEWS.ru, за последние сутки в России зафиксировано 95 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число погибших достигло 1451.