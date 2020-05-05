В Крыму скончался первый пациент с коронавирусом

В Крыму умерла пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. У пациентки было много сопутствующих заболеваний.
Об этом агентству «Интерфакс-Юг»
Как уточнила вице-премьер республики Елена Романовская, женщина 70 лет поступила в больницу с пневмонией 30 апреля. Среди сопутствующих заболеваний у неё были ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет и ожирение.
Как ранее сообщал NEWS.ru, за последние сутки в России зафиксировано 95 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число погибших достигло 1451.
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