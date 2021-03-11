В Крыму нетрезвый водитель намеренно сбил полицейского

https://static.news.ru/photo/0b65d520-82fc-11eb-9aef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе водитель автомобиля BMW намеренно сбил сотрудника полиции. Злоумышленник и его компаньон задержаны, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Оперуполномоченный уголовного розыска подошёл к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провёз полицейского несколько метров, после чего скрылся, — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что перед инцидентом мужчины отдыхали в кафе в центре города. Оттуда они пытались скрыться, не заплатив по счёту — они должны были уплатить более 20 тысяч рублей. Их автомобиль был задержан в нескольких кварталах неподалёку.

Установлено, что в машине находились 44-летний житель Ростова-на-Дону и 33-летний житель Майкопа, оба они находились в нетрезвом виде. У них в крови было выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя соответственно. В отношении водителя составлен протокол в связи с управлением транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Делом занимаются следственные органы. О состоянии пострадавшего полицейского не сообщается.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем ПДД и смогли остановить его, только прострелив шины. За рулём автомобиля сидел 19-летний местный житель по имени Денис.

По его словам, погоня началась, когда он возвращался в Екатеринбург из Берёзовска, куда ездил к своей девушке. Ему удавалось избегать дорог, которые перекрывали сотрудники ГИБДД, уворачиваться от шипов, и пока за ним гнались только три-четыре машины ГИБДД, он ещё «пытался найти, где можно смотаться». Потеряв надежду скрыться от преследования, молодой человек «просто докатывал бензин».