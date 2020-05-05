В Краснодаре во время режима самоизоляции произошла массовая драка

https://static.news.ru/photo/9bf9e65c-8eca-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Краснодара разыскивает участников массовой драки, которая произошла в ночь на 5 мая во дворе одного из домов по улице Сормовская.

О драке сообщили жители соседних домов. Позднее в Сети появилось видео потасовки. В драке приняли участие не менее двух десятков человек, в какой-то момент за кадром послышался звук, похожий на выстрел.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа никого из участников событий не обнаружила, все успели скрыться, сообщают «Кубанские новости».





С 12 апреля в регионе введён режим самоизоляции. Жителям разрешено передвигаться по населённым пунктам без пропусков с 10:00 мск до 16:00 мск на личном автотранспорте. Также разрешается выходить за покупками в магазин и для получения неотложной помощи.

Ранее камеры видеонаблюдения засняли массовую драку на Рязанском проспекте в Москве. На кадрах видно, как группа людей нападает на оппонентов. В ход пошли не только кулаки, один человек получил удар бейсбольной битой.