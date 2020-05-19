В Кировской области нашли живым пропавшего четырёхлетнего ребёнка

https://static.news.ru/photo/71510bec-99e2-11ea-9469-fa163e074e61_660.jpg Фото: kirov-portal.ru

Четырёхлетний мальчик, потерявшийся несколько дней назад в Кировской области, обнаружен живым.

Ребёнок найден в лесу в километре от дома. Его искали двое суток. В данный момент его осматривают врачи, передаёт kirov-portal.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что мальчик потерялся в деревне Якино Лебяжского района области. О его исчезновении стало известно 17 мая. К поискам подключились не только следователи. Ребёнка искали криминалисты, полицейские, сотрудники уголовного розыска, местные жители и члены поискового отряда «Лиза Алерт». Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.