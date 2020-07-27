В Испании вертолёт врезался в дерево

https://static.news.ru/photo/6ed1fda0-d00a-11ea-a422-fa163e074e61_660.jpg Фото: carlos sanchez/imageBROKER.com/Global Look Press

Два человека погибли в Испании в результате столкновения вертолёта с деревом. ЧП произошло в районе муниципалитета Педрера провинции Севилья около 8:00 (9:00 мск).

Все находившиеся на борту погибли. Прибывшие на место трагедии медики констатировали их смерть. Вертолёт, по предварительным данным, был частным. Причину, по которой он летел так низко, установят правоохранительные органы , передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с исчезновением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Самолёт, на борту которого находились шесть человек, пропал вечером 19 июля. Его до сих пор не нашли.