В Испании вертолёт врезался в дерево

Два человека погибли в Испании в результате столкновения вертолёта с деревом. ЧП произошло в районе муниципалитета Педрера провинции Севилья около 8:00 (9:00 мск).
Все находившиеся на борту погибли. Прибывшие на место трагедии медики констатировали их смерть. Вертолёт, по предварительным данным, был частным. Причину, по которой он летел так низко, установят правоохранительные органы
Ранее NEWS.ru писал, что в связи с исчезновением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Самолёт, на борту которого находились шесть человек, пропал вечером 19 июля. Его до сих пор не нашли.
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