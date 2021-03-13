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Землетрясение произошло в Исландии

18:44, 14 марта 2021
Фото: pixabay.com

В Исландии зафиксировано землетрясение. Подземные колебания наблюдались в 14:15 UTC (17:15 мск).

Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 5,3, а Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр — в 5,1.

Эпицентр располагался в девяти километрах от города Аульфтанес и в 18 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало, говорится на сайте  Геологической службы США (USGS).

Имеющиеся данные о землетрясении пока неокончательные и могут быть пересмотрены в ближайшее время.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о землетрясении в Иране.

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