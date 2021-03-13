Землетрясение произошло в Исландии

https://static.news.ru/photo/b9fc3a42-84dd-11eb-8a84-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Исландии зафиксировано землетрясение. Подземные колебания наблюдались в 14:15 UTC (17:15 мск).

Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 5,3, а Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр — в 5,1.

Эпицентр располагался в девяти километрах от города Аульфтанес и в 18 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало, говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

Имеющиеся данные о землетрясении пока неокончательные и могут быть пересмотрены в ближайшее время.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о землетрясении в Иране.