В Ингушетии два человека погибли в ДТП

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Тувинские полицейские сообщили, что 36-летняя водитель минивэна, в котором находились трое взрослых и семеро детей в возрасте от трёх до 13 лет, превысила скорость и не справилась с управлением.

В результате аварии пятилетний ребёнок скончался. Госпитализированы в состоянии средней тяжести один взрослый и четверо детей. Всего в аварии пострадали девять человек. По уточнённым данным, которые приводит ТАСС, все они...