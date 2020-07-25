В Ингушетии два человека погибли в ДТП

Жертвами аварии в Малобекском районе Ингушетии стали двое, ещё шестеро, в том числе ребёнок, пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 15:40 мск 26 июля.
На автодороге регионального значения Малгобек-Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение двух автомобилей, —
сообщилив МЧС агентству РИА Новости.
По факту ДТП ведётся расследование.
В воскресенье в Туве произошла ещё одна смертельная авария, жертвой которой стал пятилетний ребёнок. Микроавтобус Toyota, которым управляла женщина 1984 года рождения перевернулся.
Как писал NEWS.ru, ранее полиция назвала причину смертельного ДТП в Туве.
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