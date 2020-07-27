В Греции подросток на гидроцикле протаранил группу детей

https://static.news.ru/photo/b42b753e-d023-11ea-b912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

На пляже греческого острова Миконос 13-летний подросток на гидроцикле врезался в надувной матрас, на котором находились четверо детей.

По данным местной береговой охраны, частный водный мотоцикл, которым управлял юноша из Ливана, столкнулся с надувным матрасом, который буксировал катер, с четырьмя французскими несовершеннолетними — тремя мальчиками и девочкой. В результате инцидента матрас опрокинулся, а 15-летняя девочка сломала ногу, передаёт издание Naftemporiki.

После аварии подросток решил сбежать. С помощью очевидцев произошедшего он был найден сотрудниками портовой службы и доставлен в полицейский участок вместе со своим отцом, который был арестован за недосмотр за несовершеннолетним.

Пятнадцатилетняя француженка была переведена в медицинский центр Миконоса для оказания первой помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что гидроцикл перевернулся на озере Чебаркуль недалеко от Челябинска. На его борту находились двое отдыхающих. Мужчине удалось спастись, девушка утонула.