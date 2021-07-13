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Михаил Щипанов
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Один человек погиб при взрыве в гостинице Геленджика. Кадры инцидента утекли в Сеть.
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Причиной массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал конфликт между двумя уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Конфликт произошёл ещё 11 июля, соотечественники пострадавших назначили «стрелку» оппонентам на следующий день, сообщает РЕН ТВ.
Встреча была назначена на 19:00, но в это время никакой драки не произошло, зато агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в других районах столицы. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более...
Кадры взрыва в гостинице в Геленджике попали в Сеть