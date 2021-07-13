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Кадры взрыва в гостинице в Геленджике попали в Сеть

09:06, 13 июля 2021
Фото: hotel-azaria.ru
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Один человек погиб при взрыве в гостинице Геленджика. Кадры инцидента утекли в Сеть.

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