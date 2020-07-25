В горах Швейцарии разбился легкомоторный самолёт

https://static.news.ru/photo/f4fe8b3c-cea7-11ea-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: policevalais.ch

В авиакатастрофе в швейцарском кантоне Вале погибли четыре человека. Об этом сообщила местная полиция.

Около полудня местные экстренные службы получили сообщение о том, что в районе вершины Глечершпитц потерпел крушение небольшой самолёт. На место прибыли спасатели и пожарные, которые констатировали смерть всех, кто был на борту.

Жертвами стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет, — приводит слова из релиза полиции РИА Новости.

Сейчас полиция начала расследование и выясняет причины авиакатастрофы.

Как писал NEWS.ru, в субботу в Курской области разбился легкомоторный самолёт.