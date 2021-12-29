В Екатеринбурге загорелся дом многодетной семьи с 17 детьми

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Опубликовано видео последствий взрыва самодельной петарды, случившегося днём 29 декабря в Москве в одной из пятиэтажек на улице Героев Панфиловцев. Пострадал 28-летний мужчина, который снимал эту квартиру.

Мужчину госпитализировали в стационар в реанимационное отделение с сильными ожогами рук. Судя по кадрам, он получил множество ранений, так как повсюду в помещении видны следы крови. Происшествие расследуют правоохранительные органы....