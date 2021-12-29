В Екатеринбурге загорелся дом многодетной семьи с 17 детьми

Частный дом многодетной семьи из 17 человек загорелся в городском жилом районе Уктус. Пожар случился на улице Патриотов, 21, сообщает E1.ru.
Пламя в доме вспыхнуло около четырёх часов утра, загорелись дом и дворовые постройки на площади 200 квадратных метров. Существовала угроза перекидывания пламени на соседние постройки, но пожарным удалось локализовать огонь.
Как сообщил изданию очевидец, дом принадлежит многодетной семье с большим количеством детей.
Соседи говорят, что взрослые вечером уехали в город. Что с детьми, пока неясно, — рассказал свидетель происшествия.
Поиск возможных пострадавших начнётся, когда пожар будет потушен.
Ранее в терапевтическом корпусе ковидного госпиталя № 20 в Красноярске произошёл пожар. По предварительным данным, пострадали 5 человек, ещё 112 были эвакуированы.