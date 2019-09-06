https://static.news.ru/photo/4654aa02-d08e-11e9-a103-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Самочувствие председателя ЦИК Эллы Памфиловой позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.

Однако в данный момент у неё нет возможности выходить к прессе. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

В ночь на 6 сентября Памфилова подверглась нападению. Неизвестный пробрался на территорию её дома и нанёс ей несколько ударов электрошокером. Сейчас она здорова, и принимает участие в международной конференции в Москве

Ранее News.ru писал о том, что сыщики не связывают нападение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову с её профессиональной деятельностью. Целью злоумышленников было ограбление.