В Чёрном море на танкере с российским экипажем произошёл пожар

На танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Чёрном море, вспыхнул пожар. Его экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Корабль принадлежит Великобитании, он перевозил мазут. На данный момент ведутся переговоры о высадке на него аварийной группы.

В акватории Чёрного моря в пяти километрах от мыса «Железный рог» в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута, — говорится в сообщении.

При этом данных о пострадавших не поступало, известно, что семеро россиян эвакуировано на буксир British под молдавским флагом.

На место происшествия из новороссийского порта направлены два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Как стало известно, после первичного визуального осмотра на танкере присутствовали незначительное задымление.

На данный момент судно находится на якорной стоянке, в рабочем состоянии находятся его палубное освещение, навигационные огни и генератор. Как сообщили члены экипажа, проблема выявлена в моторном отсеке, он задраен, есть автоматические системы пожаротушения.

На 06.00 визуально признаков пожара не обнаружено. Спасатели решают вопрос с судовладельцем о возможной высадке аварийной партии на судно. К тушению корабля привлекли 27 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что поломка сухогруза, направлявшегося в Румынию, стала причиной остановки движения судов в Босфорском проливе. Причём движение было заблокировано в обоих направлениях.