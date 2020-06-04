В Астраханской области сел на мель сухогруз

https://static.news.ru/photo/a5a7a40e-a672-11ea-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Сухогруз «Сенатор» сел на мель в Астраханской области. Судно везло в Туркмению груз с автозапчастями и комплектующими.

Об инциденте сообщили в региональном главке МЧС. Там отметили, что он произошёл на 126 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Пункт назначения сухогруза — порт Туркменбаши.

«Сенатор» вышел из морского порта Оли, в составе экипажа — 14 человек. Судно приписано к Астрахани. Технических повреждений нет. Его предполагается вытянуть с помощью буксира.

Ранее на Каме, как писал NEWS.ru, на мель сел танкер «Волгонефть». Он смог отправиться по маршруту следования только через два дня.