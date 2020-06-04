В Астраханской области сел на мель сухогруз

Сухогруз «Сенатор» сел на мель в Астраханской области. Судно везло в Туркмению груз с автозапчастями и комплектующими.
Об инциденте сообщили в региональном главке МЧС. Там отметили, что он произошёл на 126 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.
Пункт назначения сухогруза — порт Туркменбаши.
«Сенатор» вышел из морского порта Оли, в составе экипажа — 14 человек. Судно приписано к Астрахани. Технических повреждений нет. Его предполагается вытянуть с помощью буксира.
Ранее на Каме, как писал NEWS.ru, на мель сел танкер «Волгонефть». Он смог отправиться по маршруту следования только через два дня.
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