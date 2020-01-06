https://static.news.ru/photo/38d2de04-3096-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали во Внуково женщину, которую подозревают в краже мобильного телефона со стойки регистрации.

Сообщается, что изначально к сотрудникам транспортной полиции обратилась другая женщина. Она сообщила стражам порядка, что у неё пропал телефон. Стоимость гаджета девушка оценила в 20 тысяч рублей.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково обратилась 23-летняя жительница Нижегородской области, — цитирует пресс-службу МВД АГН «Москва».

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастна женщина, которая ожидала рейс в Екатеринбург. Её задержали в зоне вылета и передали в дежурную часть. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Против женщины могут возбудить уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в аэропорту Бангкока задержали телефонного террориста из Финляндии. За несколько часов до ареста мужчина сообщал о бомбе.