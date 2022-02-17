Уроженца КЧР объявили в розыск по подозрению в убийстве жителя Москвы

Жителя станицы Сторожевой (Карачаево-Черкесская Республика, КЧР) объявили в федеральный розыск по подозрению в убийстве уроженца Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального СУ СК РФ. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В СК добавили, что, по данным оперативников, ЧП произошло 16 февраля недалеко от станицы Кардоникской.

По данным следствия, 16 февраля 2022 года группа жителей Москвы на автомашине «Форд Транзит», двигаясь по направлению п. Архыз, остановилась на участке местности рядом со станицей Кардоникской. В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры у подозреваемого, на почве личных неприязненных отношений к одному из мужчин, внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение его убийства. В результате злоумышленник нанёс имевшимся при себе ножом не менее одного удара в область живота потерпевшему, от которого мужчина скончался по пути больницу, — добавили в СК РФ.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил , что в Карачево-Черкесии убили туриста из Москвы из-за того, что он остановился «сходить в туалет на обочине». По информации ресурса, всего путешественников было семь человек, один из них во время остановки «отошёл в сторону», и в этот момент к ним подъехали двое мужчин на легковом автомобиле Lada Vesta. Baza подчеркнула, что, по данным Telegram-канала, «им как-то сразу не понравилось, что москвичи остановились в туалет», после чего завязалась ссора, в ходе которой 34-летний подозреваемый ударил ножом 35-летнего пострадавшего. Последний в результате полученного ранения скончался по пути в больницу.

Ранее стало известно, что матери и отцу двух найденных в квартире на востоке Москвы истощённых восьмимесячных близнецов предъявили обвинение в покушении на убийство малолетних, передаёт пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Ранее стало известно, что у пары есть ещё восемь детей, самому старшему 16 лет. Все они изъяты из семьи и воспитываются в интернате. В ходе опроса сотрудниками прокуратуры мать отвергла обвинения в том, что не кормила детей. По её словам, один из младенцев отказывался от еды из-за болезни.