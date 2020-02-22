https://static.news.ru/photo/f2fab9e0-559a-11ea-9988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Око Сервис» сообщила детали инцидента в башне «Москва-Сити». По словам сотрудников, в ходе плановых работ отпала небольшая часть декоративного фасадного элемента. Никакого обрушения стеклянной стены не было.

На 46-м техническом этаже башни ведутся плановые работы по замене спандереля — глухого декоративного фасадного элемента. По причинам, которые сейчас устанавливаются, небольшая часть элемента под замену отделилась, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент жизни и безопасности людей ничего не угрожает. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, получили подробные разъяснения от управляющей компании.

Альпинисты уже ведут дальнейшие работы по замене элемента. Территория проведения работ огорожена, — добавил представитель «Око Сервиса».

Как писал NEWS.ru, ЧП произошло по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 21, в одной из башен на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты.