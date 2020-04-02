Умар Джабраилов перед госпитализацией перевязал рану и съел пиццу

https://static.news.ru/photo/68c2c01a-7502-11ea-919e-fa163e074e61_660.jpg Умар Джабраилов Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Бывший владелец гостиницы «Рэдиссон Славянская» и бывший кандидат в президенты России бизнесмен Умар Джабраилов, который попал в больницу с ранами на руках, перед приездом скорой сам обмотал их полотенцем и в ожидании помощи успел подкрепиться пиццей.

В ночь на 2 апреля его госпитализировали из гостиницы «Измайлово», а точнее из корпуса «Альфа» на 13-м этаже. Об инциденте миллионер сначала сообщил своему водителю, а тот уже обратился к медикам, пишет «Московский Комсомолец».

Как выяснило издание, из-за раны предплечья Умар Алиевич потерял много крови. Полицейские при этом нашли у него в номере лезвие от бритвы и кухонный нож. Эти предметы вызвали у них подозрение, но пока данных о том, что на Джабраилова напали, нет.

После этого олигарх рассказал правоохранителям, что находится в сильной депрессии и испытывает сильные головные боли. Из-за этого Джабраилову пришлось сделать себе укол снотворного и выпить обезболивающее.

Ранее NEWS.ru писал, что Джабраилов попал в НИИ им. Склифосовского.