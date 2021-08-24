Уголовные дела завели на санитаров, избивших пациентку в Ярославле

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Два уголовных дела завели на санитаров, которые избили молодую пациентку в лифте жилого дома в Ярославле. Ролик с избиением был опубликован в Интернете, пишет ТАСС.

Дела заведены региональным следственным комитетом по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь».

На ролике видно, как санитары психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками. Как только дверь лифта закрывается, мужчины начинают бить девушку по туловищу и по голове.

При этом несчастная пациентка кричит, плачет и вырывается. По факту происшествия ведёт проверку прокуратура.

Ранее в областном департаменте здравоохранения сообщили, что по факту избиения пациентки сотрудниками больницы начата проверка. Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 23 августа.