Участница массового ДТП в Москве описала невменяемое состояние виновника

Виновник массового ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, вероятно, был в невменяемом состоянии, заявила пострадавшая в этой аварии «Газете.Ru». По её словам, мужчина пел песни, когда его доставали из машины.

Я в конце аварии, поэтому не знаю, что там в начале происходило. Просто чёрная большая машина, типа фургона, нёсся на скорости, на правую сторону задел все машины и в конце попал в большую аварию. Похоже, что (водитель — ред. NEWS.ru) был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали. Сейчас оформляют ДПС, пожарные службы, полиция, — сообщила женщина.

Она добавила, что будет пытаться получить компенсацию, потому что её машина получила сильные повреждения.

ДТП на ТТК в Москве произошло 21 декабря. Перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись, по разным данным, от 15 до 18 автомобилей. В аварии пострадал один человек. Движение на участке дороги, где случилось ДТП, сильно затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

С места аварии доступно видео. На нём видно, как минивэн на большой скорости врезается в ряд медленно движущихся автомобилей. Сообщается, что виновник аварии — 34-летний мужчина, сын московского бизнесмена Константина С., на которого и оформлен минивэн. На Константина С. зарегистрированы три компании: ООО «Тренд» (торговля бытовыми товарами), ООО Duck&Dog (мебельная фурнитура и комплектующие) и ООО «Центр Kaiser» (ремонт бытовой техники)