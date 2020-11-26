Убитая в Калининграде женщина сообщала о преследованиях со стороны экс-мужа

https://static.news.ru/photo/e1779a08-3078-11eb-be69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, застреливший свою бывшую жену в Калининграде, находился в разводе с погибшей и преследовал её, сообщил источник. У пары остались дети.

Брак между 37-летним Александром и его жертвой был расторгнут около полутора лет назад, но бывший муж не оставлял женщину в покое, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

О преследованиях убитая 26 ноября женщина сообщала в правоохранительные органы. По информации источников, сам нападавший раньше работал следователем, в Калининград он приехал из Кемерово.

Напомним, что трагедия произошла на улице. В этот момент дети бывших супругов и мать женщины находились в доме. 35-летняя жертва скончалась от обширной кровопотери после огнестрельного ранения в живот. Нападавший выстрелил сначала в бывшую жену, затем покончил с собой.

На место убийства выезжали сотрудники ПДН для проверки информации о несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье мужчина во время самоизоляции убил супругу, а затем покончил с собой. Тела погибших нашёл взрослый сын, который привёз к родственникам внуков на карантин. По предварительной версии, пенсионер приревновал свою жену, что стало поводом для убийства.