Названа ещё одна причина аварийной посадки Ан-28 в Томской области

Некачественный керосин мог стать причиной отказа двух двигателей на Ан-28, совершившем аварийную посадку в Томской области. При неправильном хранении топлива в него попадает влага из атмосферы, сообщает РЕН ТВ.

После каждой заправки технический специалист должен произвести слив отстоя из баков. Если на самом дне обнаруживается вода, то полёт запрещается, топливо должно быть слито и перезалито. Однако, отмечает телеканал, проблема в том, что в малой авиации эта процедура часто игнорируется. И остановка двигателей Ан-28 могла произойти из-за замерзания влаги в керосине, когда самолёт поднимался в высоту в отрицательные температуры. В результате ледяная крошка могла забить топливопроводы и фильтры двигателей.

Вполне возможно, что именно по этой причине пилоты не могли перезапустить двигатели, так как топливо просто не поступало.

На данный момент следователи СК опечатали топливохранилище, где в последний раз заправляли самолёт, для проведения экспертизы.

Самолёт Ан-28 выполнял рейс из Кедрового в Томск. На его борту находились 19 человек, когда судно совершило аварийную посадку. Все выжили.

Ранее экипаж совершившего жёсткую посадку в Томской области самолёта Ан-28 попросил о помощи перед тем, как потерять связь. Самолёт обнаружили с поискового вертолёта Ми-8.