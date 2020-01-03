https://static.news.ru/photo/56173dde-2fa6-11ea-9b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дефект на теплосетях оставил без отопления 20 многоквартирных домов в Саратове. В пострадавших от ЧП зданиях проживают более 3,5 тысячи человек, из них около 670 — дети. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС.

Неполадка, из-за которой пришлось остановить подачу отопления, была обнаружена на трубопроводе во дворе дома 112 по улице Мичурина во время планового осмотра. Ремонтные работы, по предварительной оценке, продлятся до утра 6 января.

Сообщение МЧС уточняет, что в зону понижения теплоснабжения попал один социально значимый объект. Температура воздуха в Саратове в настоящий момент составляет около одного градуса тепла.

Как писал NEWS.ru, 200 жителей населённого пункта Железногорск в Красноярском крае остались без тепла перед новогодними праздниками из-за аварии на трубопроводе. В регионе в этот момент стоял 30-градусный мороз.