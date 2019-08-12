https://static.news.ru/photo/be2ec6aa-bcfe-11e9-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Страшное ДТП в Тульской области унесло жизни троих человек. Погибшими оказались сотрудники УФСИН.

Авария произошла на трассе Тула — Калуга — Михайлов — Рязань. Там столкнулось четыре машины: «мерседес», «мазда СХ-5», «шкода» и автомобиль «лада ларгус», в котором находились сотрудники УФСИН. Спецмашину протаранил внедорожник. По преварительным данным, его водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, передаёт « Life ».

Ранее, как писал News.ru, в Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека, ещё трое пострадали. Авария произошла на автодороге Мариинск — Калининский. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя Toyota Corolla. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.