Трое погибли и трое в больнице после ДТП на Алтае

Три человека, среди которых ребёнок, погибли в автоаварии в Алтайском крае, ещё двое взрослых и трое детей в больнице, сообщают в краевом МВД.

Сегодня около 11:45 (07:45 мск) в Троицком районе на 275 км федеральной автодороги «Чуйский тракт» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Камри», при движении со стороны города Бийска в направлении города Барнаула не справился с управлением, допустил боковое столкновение с автомобилем «Хендай Грета», — говорится в сообщении.

Столкновение произошло, поскольку второй автомобиль двигался во встречном направлении. Отмечается, что за рулём была женщина 1978 года рождения.

В результате аварии в автомобиле «Тойота Камри» погибли мужчина 1969 г. р., женщина 1999 г. р. и девочка 2012 г. р.

Женщину 1970 г. р. доставили в Троицкую районную больницу. Второй водитель за медпомощью не обращался.

Ещё одна женщина, 1970 года рождения, доставлена в Троицкую ЦРБ. Водитель за медицинской помощью не обращался.

В автомобиле «Хендай Грета» находились четыре пассажира. Водитель и трое детей (мальчики 2009-го и 2019 г. р. и девочка 2007 г. р.) также доставлены в Троицкую больницу, пассажир — мужчина 1984 г. р. за медпомощью не обращался.

О причинах столкновения пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что второй ребёнок из троих сбитых 18-летней Валерией Башкировой на Mazda в подмосковном Солнцево, умер от полученных травм.