https://static.news.ru/photo/bc6c9cec-26db-11ea-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Sanz/Global Look Press

53-летний британец и двое его несовершеннолетних детей утонули в бассейне в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Трагедия произошла в рождественский сочельник в отеле в местечке Михас.

Очевидцы случившегося рассказали прессе, что девятилетняя девочка стала тонуть в бассейне, и её 16-летний брат и отец бросились на помощь. В результате все трое скончались, прибывшие на место инцидента спасатели не смогли ничего сделать, пишет Reuters.

My deepest sympathies but this is incredibly strange. Three members of the same family drowning in a swimming pool? The sea I could understand, but a resort swimming pool?

https://t.co/8Bo2lDHb9i — Graham (@poidy_1901) December 24, 2019

Расследованием причин случившегося занимается испанская полиция.

Ранее NEWS.ru писал, что шестилетняя девочка из России погибла в Турции. Она утонула в бассейне отеля в Анталье после того, как ударилась головой при падении с водной горки.