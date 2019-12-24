Фото: Jorge Sanz/Global Look Press

53-летний британец и двое его несовершеннолетних детей утонули в бассейне в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Трагедия произошла в рождественский сочельник в отеле в местечке Михас.

Очевидцы случившегося рассказали прессе, что девятилетняя девочка стала тонуть в бассейне, и её 16-летний брат и отец бросились на помощь. В результате все трое скончались, прибывшие на место инцидента спасатели не смогли ничего сделать, пишет Reuters.

Расследованием причин случившегося занимается испанская полиция.

Ранее NEWS.ru писал, что шестилетняя девочка из России погибла в Турции. Она утонула в бассейне отеля в Анталье после того, как ударилась головой при падении с водной горки.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях