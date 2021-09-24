Три человека погибли в железнодорожной аварии в США

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Молния попала в самолёт авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Екатеринбурга в Сочи, и едва не спровоцировала его падение. Борт был экстренно посажен в Краснодаре, сейчас он неисправен, сообщает портал Е1.ru.

О случившемся рассказали пережившие ЧП пассажиры рейса. Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг,...