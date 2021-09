Три человека погибли в железнодорожной аварии в США

В поезде находились около 147 пассажиров и 13 членов экипажа.

Газета New York Times привела слова координатора чрезвычайных служб округа Хилл, что «намного более» 50 человек получили ранения. Представитель экстренных служб Аманда Фрикел отметила, что на место происшествия отправились спасатели из шести округов.