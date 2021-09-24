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Происшествия

Три человека погибли в железнодорожной аварии в США

05:31, 26 сентября 2021
Три человека погибли в железнодорожной аварии в США Фото: Chris Seward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Пассажирский поезд компании Amtrak сошёл с рельсов недалеко от города Джоплин в американском штате Монтана. Как минимум три человека погибли, сообщает телеканал CBS.

В поезде находились около 147 пассажиров и 13 членов экипажа.

Газета New York Times привела слова координатора чрезвычайных служб округа Хилл, что «намного более» 50 человек получили ранения. Представитель экстренных служб Аманда Фрикел отметила, что на место происшествия отправились спасатели из шести округов.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Тайваня. Авария случилась на территории уезда Хуалянь, когда поезд въезжал в горный тоннель. В восьми вагонах поезда ехали около 350 человек.

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