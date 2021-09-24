Три человека погибли в железнодорожной аварии в США
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:31, 26 сентября 2021
Фото: Chris Seward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Пассажирский поезд компании Amtrak сошёл с рельсов недалеко от города Джоплин в американском штате Монтана. Как минимум три человека погибли, сообщает телеканал CBS.
В поезде находились около 147 пассажиров и 13 членов экипажа.
Газета New York Times привела слова координатора чрезвычайных служб округа Хилл, что «намного более» 50 человек получили ранения. Представитель экстренных служб Аманда Фрикел отметила, что на место происшествия отправились спасатели из шести округов.
Breaking News: âWell overâ 50 people were injured and an unspecified number died in an Amtrak train derailment in Montana, an emergency official said. https://t.co/jevmtT5zS4
Ранее стало известно, что пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Тайваня. Авария случилась на территории уезда Хуалянь, когда поезд въезжал в горный тоннель. В восьми вагонах поезда ехали около 350 человек.