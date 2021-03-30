Два человека погибли при крушении вертолёта под Прагой

https://static.news.ru/photo/b30b2d02-918e-11eb-a888-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/ZZS_SCK

Ультралёгкий двухместный вертолёт Heli-Sport CH-77 Ranabot разбился недалеко от Праги. Погибли два человека, сообщила журналистам представитель местной полиции Михаэла Рихтерова.

Вертолёт упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населённого пункта Добржиховице неподалёку от Праги. В результате аварии погибли два человека, полиция пока не располагает данными о них, — цитирует РИА Новости представителя полиции.

Она добавила, что полиция совместно со специалистами Института по выяснению причин авиационных аварий займутся изучением случившегося.

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолёта на Аляске погиб самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер. Ему было 56 лет. По имеющимся сведениям, крушение возле ледника Кник потерпел вертолёт Airbus AS350B3. Воздушное судно перевозило лыжников. На борту находились шесть человек. Пятеро погибли, ещё один пострадал.

Как сообщал NEWS.ru, один человек погиб при падении вертолёта в залив под Калининградом 26 марта. Воздушная машина упала в Куршский залив в 5 км от города Полесска. Тренировочный полёт над акваторией залива выполнял экипаж из трёх человек.