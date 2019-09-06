https://static.news.ru/photo/a848005e-d0b8-11e9-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик разбил родительскую машину Lada Priora.

Ученик третьего класса решил отправиться в школу на автомобиле родителей. Дома он был один, взять ключи ему никто не помешал, передаёт Life .

Выезжая с парковки, он врезался в другую машину. Мальчика доставили в больницу и после осмотра отпустили.

По его словам, он никогда не водил машину, но был уверен, что это не составит для него труда. Объяснил это школьник тем, что много раз видел, как это делают взрослые.

Ранее News.ru писал о том, что в Германии восьмилетний мальчик решил прокатиться по ночному автобану на автомобиле родителей. Об этом сообщила полиция города Зоест в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Facebook.