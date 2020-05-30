Тело заведующей детсадом в Татарстане обнаружил её муж

Заведующая детским садом в селе Старый Куклюк Елабужского района Татарстана найдена мёртвой у себя дома.
Коллектив сельского детского сада, в котором работала Линия М. 1966 года рождения, находится в состоянии шока из-за внезапной смерти заведующей. Её обязанности временно взял на себя директор старокуклюкской школы Иван Мельников. Уточняется, что Линию обнаружил повешенной её муж, детали трагедии и её причины пока не уточняются,
Как писал NEWS.ru ранее, вернувшийся домой житель города Альметьевск в Татарстане обнаружил тела 38-летней супруги и восьмилетнего сына. Квартира была заперта изнутри. Следователи обнаружили следы удушения на теле ребёнка, а также записку матери, которая, предположительно, покончила с собой, когда супруг отлучился.
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