Тело заведующей детсадом в Татарстане обнаружил её муж

https://static.news.ru/photo/b9f1cc80-a23c-11ea-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующая детским садом в селе Старый Куклюк Елабужского района Татарстана найдена мёртвой у себя дома.

Коллектив сельского детского сада, в котором работала Линия М. 1966 года рождения, находится в состоянии шока из-за внезапной смерти заведующей. Её обязанности временно взял на себя директор старокуклюкской школы Иван Мельников. Уточняется, что Линию обнаружил повешенной её муж, детали трагедии и её причины пока не уточняются, передаёт портал «В Татарстане».

Как писал NEWS.ru ранее, вернувшийся домой житель города Альметьевск в Татарстане обнаружил тела 38-летней супруги и восьмилетнего сына. Квартира была заперта изнутри. Следователи обнаружили следы удушения на теле ребёнка, а также записку матери, которая, предположительно, покончила с собой, когда супруг отлучился.